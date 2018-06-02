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Правительство Каталонии вступило в должность

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (585)
13:4702.06.2018
(обновлено: 14:30 02.06.2018)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкКаталонские флаги в Барселоне. архивное фотоКаталонские флаги в Барселоне. архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МАДРИД, 2 июн — РИА Новости. Новое правительство Каталонии официально вступило в полномочия. Формирование нового состава женералитета автоматически отменяет прямое правление Мадрида в автономном сообществе, введенное в конце октября 2017 года.

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© REUTERS / Alessandro Bianchi
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В субботу новое правительство автономного сообщества соберется на первое заседание.

Согласно документу, принятому сенатом и утвержденному правительством Испании 27 октября 2017 года, применение 155 статьи конституции в Каталонии действует до "вступления в должность нового правительства женералитета, в результате соответствующих выборов в парламент Каталонии".

Тринадцать членов нового каталонского правительства по очереди приняли присягу, обещая выполнять свои обязанности согласно закону и "верно председателю правительства Каталонии".

Присягу принимал глава женералитета Ким Торра. Трансляцию вел телеканал 24 Horas.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой. Архивное фото
© AP Photo / Paul White
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Выступая на церемонии, он предложил новому премьеру Испании Педро Санчесу начать переговоры. "Председатель правительства, Педро Санчес! Будем говорить, будем обсуждать. Мы должны сесть за стол, рискнем и будем вести переговоры как правительство и правительство", — сказал он.

Также в своем выступлении Торра пообещал "продолжить строительство республики". "Это правительство берет на себя обязательства двигаться в соответствии с результатами 1 октября (день проведения незаконного референдума о независимости — ред.) — строить государство в форме республики… Республика будет домом для всех, где все себя смогут чувствовать хорошо. У нас есть республиканский и демократический мандат, который мы должны выполнить. Приступим к работе", — сказал глава женералитета.

"Сегодня заканчивается действие 155 (применения 155 статьи конституции — ред.). Без эйфории, поскольку мы далеко от того, где хотели быть", — добавил он.

Лидер испанских социалистов Педро Санчес. архивное фото
© AFP 2018 / PEDRO ARMESTRE
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Церемония проходила в здании женералитета в Барселоне в присутствии многочисленных приглашенных, в том числе спикера Роже Торрена, бывших председателей каталонского правительства Артура Маса, Хосе Монтильи, Паскуаля Марагаля. На кресло, где должен был сидеть бывший глава женералитета Карлес Пучдемон, положили желтую ленту — символ борьбы за прекращение уголовного преследования в отношении политиков в связи с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября прошлого года.

Такие же ленты были приколоты к лацканам пиджаков Кима Торры и спикера парламента Роже Торрена.

Отдельное приглашение получили родственники тех бывших высокопоставленных представителей каталонских властей, которые находятся в тюрьме или за пределами Испании (они скрываются от испанского правосудия в Великобритании, Бельгии, Германии и Швейцарии).

"Свобода!", — скандировали некоторые участники церемонии в начале заседания. Затем письма зачитали родственники четырех политиков, которых Торра включил в состав правительства, но которые в результате не смогли в него войти из-за позиции центральных властей.

Мадрид, Испания. Архивное фото
© Depositphotos / SOMATUSCANI
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Торра 19 мая обнародовал состав женералитета, где оказались четыре политика, в отношении которых возбуждены уголовные дела в связи с проведением незаконного референдума о независимости. Двое скрываются от испанского правосудия в Бельгии (Тони Комин и Луис Пуч), еще двое в тюрьме (Жорди Туруль и Жозеп Руль). Власти Испании назвали назначения "провокацией" и не стали публиковать список в официальном журнале женералитета.

Торра 29 мая подписал указ о новых назначениях в правительстве, исключив из его состава этих четырех политиков. Он был опубликован 1 июня.

Торра 1 июня подал судебный иск против бывшего премьера Мариано Рахоя и экс-вице-премьера Сорайю Саэнс де Сантамарию, которых он обвиняет в превышении полномочий.

Конгресс депутатов 1 июня поддержал вотум недоверия правительству Мариано Рахоя в связи с обвинениями в коррупции в отношении Народной партии. Седьмым премьером с момента перехода Испании к демократии в конце 1970-х стал лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес.

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