Правительство Каталонии вступило в должность

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (585)

МАДРИД, 2 июн — РИА Новости. Новое правительство Каталонии официально вступило в полномочия. Формирование нового состава женералитета автоматически отменяет прямое правление Мадрида в автономном сообществе, введенное в конце октября 2017 года.

В субботу новое правительство автономного сообщества соберется на первое заседание.

Согласно документу, принятому сенатом и утвержденному правительством Испании 27 октября 2017 года, применение 155 статьи конституции в Каталонии действует до "вступления в должность нового правительства женералитета, в результате соответствующих выборов в парламент Каталонии".

Тринадцать членов нового каталонского правительства по очереди приняли присягу, обещая выполнять свои обязанности согласно закону и "верно председателю правительства Каталонии".

Присягу принимал глава женералитета Ким Торра. Трансляцию вел телеканал 24 Horas.

Выступая на церемонии, он предложил новому премьеру Испании Педро Санчесу начать переговоры. "Председатель правительства, Педро Санчес! Будем говорить, будем обсуждать. Мы должны сесть за стол, рискнем и будем вести переговоры как правительство и правительство", — сказал он.

Также в своем выступлении Торра пообещал "продолжить строительство республики". "Это правительство берет на себя обязательства двигаться в соответствии с результатами 1 октября (день проведения незаконного референдума о независимости — ред.) — строить государство в форме республики… Республика будет домом для всех, где все себя смогут чувствовать хорошо. У нас есть республиканский и демократический мандат, который мы должны выполнить. Приступим к работе", — сказал глава женералитета.

"Сегодня заканчивается действие 155 (применения 155 статьи конституции — ред.). Без эйфории, поскольку мы далеко от того, где хотели быть", — добавил он.

Церемония проходила в здании женералитета в Барселоне в присутствии многочисленных приглашенных, в том числе спикера Роже Торрена, бывших председателей каталонского правительства Артура Маса, Хосе Монтильи, Паскуаля Марагаля. На кресло, где должен был сидеть бывший глава женералитета Карлес Пучдемон, положили желтую ленту — символ борьбы за прекращение уголовного преследования в отношении политиков в связи с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября прошлого года.

Такие же ленты были приколоты к лацканам пиджаков Кима Торры и спикера парламента Роже Торрена.

Отдельное приглашение получили родственники тех бывших высокопоставленных представителей каталонских властей, которые находятся в тюрьме или за пределами Испании (они скрываются от испанского правосудия в Великобритании, Бельгии, Германии и Швейцарии).

"Свобода!", — скандировали некоторые участники церемонии в начале заседания. Затем письма зачитали родственники четырех политиков, которых Торра включил в состав правительства, но которые в результате не смогли в него войти из-за позиции центральных властей.

Торра 19 мая обнародовал состав женералитета, где оказались четыре политика, в отношении которых возбуждены уголовные дела в связи с проведением незаконного референдума о независимости. Двое скрываются от испанского правосудия в Бельгии (Тони Комин и Луис Пуч), еще двое в тюрьме (Жорди Туруль и Жозеп Руль). Власти Испании назвали назначения "провокацией" и не стали публиковать список в официальном журнале женералитета.

Торра 29 мая подписал указ о новых назначениях в правительстве, исключив из его состава этих четырех политиков. Он был опубликован 1 июня.

Торра 1 июня подал судебный иск против бывшего премьера Мариано Рахоя и экс-вице-премьера Сорайю Саэнс де Сантамарию, которых он обвиняет в превышении полномочий.

Конгресс депутатов 1 июня поддержал вотум недоверия правительству Мариано Рахоя в связи с обвинениями в коррупции в отношении Народной партии. Седьмым премьером с момента перехода Испании к демократии в конце 1970-х стал лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес.