Правительство Каталонии вступило в должность

МАДРИД, 2 июн — РИА Новости. Новое правительство Каталонии официально вступило в полномочия. Формирование нового состава женералитета автоматически отменяет прямое правление Мадрида в автономном сообществе, введенное в конце октября 2017 года.
Согласно документу, принятому сенатом и утвержденному правительством Испании 27 октября 2017 года, применение 155 статьи конституции в Каталонии действует до "вступления в должность нового правительства женералитета, в результате соответствующих выборов в парламент Каталонии".
Тринадцать членов нового каталонского правительства по очереди приняли присягу, обещая выполнять свои обязанности согласно закону и "верно председателю правительства Каталонии".
Присягу принимал глава женералитета Ким Торра. Трансляцию вел телеканал 24 Horas.
Также в своем выступлении Торра пообещал "продолжить строительство республики". "Это правительство берет на себя обязательства двигаться в соответствии с результатами 1 октября (день проведения незаконного референдума о независимости — ред.) — строить государство в форме республики… Республика будет домом для всех, где все себя смогут чувствовать хорошо. У нас есть республиканский и демократический мандат, который мы должны выполнить. Приступим к работе", — сказал глава женералитета.
"Сегодня заканчивается действие 155 (применения 155 статьи конституции — ред.). Без эйфории, поскольку мы далеко от того, где хотели быть", — добавил он.
Такие же ленты были приколоты к лацканам пиджаков Кима Торры и спикера парламента Роже Торрена.
Отдельное приглашение получили родственники тех бывших высокопоставленных представителей каталонских властей, которые находятся в тюрьме или за пределами Испании (они скрываются от испанского правосудия в Великобритании, Бельгии, Германии и Швейцарии).
"Свобода!", — скандировали некоторые участники церемонии в начале заседания. Затем письма зачитали родственники четырех политиков, которых Торра включил в состав правительства, но которые в результате не смогли в него войти из-за позиции центральных властей.
Торра 29 мая подписал указ о новых назначениях в правительстве, исключив из его состава этих четырех политиков. Он был опубликован 1 июня.
Торра 1 июня подал судебный иск против бывшего премьера Мариано Рахоя и экс-вице-премьера Сорайю Саэнс де Сантамарию, которых он обвиняет в превышении полномочий.
Конгресс депутатов 1 июня поддержал вотум недоверия правительству Мариано Рахоя в связи с обвинениями в коррупции в отношении Народной партии. Седьмым премьером с момента перехода Испании к демократии в конце 1970-х стал лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес.