Президент Египта назвал приоритеты работы на ближайшие четыре года

КАИР, 2 июн — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что будет уделять приоритетное внимание развитию здравоохранения и образования во время второго президентского срока.

"Проблемы образования, здравоохранения и культуры будут в центре моего внимания … Планируется запустить целый ряд проектов и крупных программ для улучшения жизни египтян", — сказал глава государства, выступая в субботу на церемонии инаугурации в Каире.

По словам ас-Сиси, в его первый президентский срок страна столкнулась со сложнейшими вызовами, такими как терроризм и упадок в экономике.

"Сразу после вступления в должность я разработал план по ускоренному проведению реформ во всех сферах — политике, экономике, социальном секторе, наряду с противостоянием угрозам безопасности", — сказал глава государства.

Он напомнил, что в его первый срок удалось запустить ряд крупных национальных проектов, была улучшена инфраструктура, создано много рабочих мест в стране. "Первая часть нашего плана была реализована с успехом", — подчеркнул египетский лидер.

Говоря о внешней политике, ас-Сиси подтвердил, что Каир продолжит укреплять отношения со своими партнерами, но не будет вмешиваться в чужие конфликты, намерен и дальше уважать суверенитет государств, целостность их территорий.

Избранный президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу вступил в должность главы государства на новый четырехлетний срок. Выборы состоялись в марте. Действующий президент ас-Сиси получил около 22 миллионов голосов избирателей, что составляет 97% от общего числа проголосовавших. Явка избирателей на выборах составила 41,05%.