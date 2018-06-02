Россиянин пытался ввезти из Мадагаскара более 250 гекконов и хамелеонов

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Тридцатилетний житель Приморского края пытался ввезти из Мадагаскара в Россию более 250 хамелеонов и гекконов стоимостью более 1,9 миллиона рублей в рюкзаке, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В ходе предварительного расследования установлено, что данный гражданин, находясь в отпуске на Мадагаскаре, в местном зоомагазине приобрел более 250 хамелеонов и гекконов. Часть из них мужчина собирался разводить дома, а часть продать", — сказала Волк.
Перед отъездом мужчина упаковал рептилий в рюкзак и прошел пограничный и таможенный контроль в мадагаскарском аэропорту, уточнила она. Специальное разрешение на вывоз редких экземпляров флоры и фауны он не оформил.
"Согласно заключению эксперта Всемирного фонда природы, средняя рыночная стоимость рептилий, задержанных в рамках таможенного контроля, подпадающих под действие Конвенции, составила более 1,9 миллиона рублей", — отметила официальный представитель МВД.
Дело с обвинительным заключе6нием направлено в суд, добавила она.