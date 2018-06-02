Лукашенко анонсировал новые коррупционные разоблачения

МИНСК, 2 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу пообещал вскоре обнародовать новые дела в сфере коррупции среди чиновников, отметив, что подозреваемые уже сидят в следственном изоляторе.

В среду КГБ республики сообщил, что Ровнейко задержан с поличным при получении взятки в 200 тысяч долларов. Как уточнил официальный представитель ведомства Андрей Ярош, чиновник подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и различных коммерческих структур "за решение вопросов, входящих в его компетенцию". Уголовное дело возбуждено по статье, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

"Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там, в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам (СМИ — ред.) сообщить, а вы общественность ознакомили с этим", — заявил белорусский лидер, слова которого приводит агентство Белта.

Лукашенко предупредил, что прощения за коррупционные преступления в стране "не будет никому", особенно тем, кто "носит тяжелые погоны".

"Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо", — уточнил глава государства.

Президент признался, что ему, конечно, неприятно, когда выясняется, что люди на высоких должностях занимаются коррупцией.

"Но я ведь в послании народу и парламенту (ежегодное послание президента Белоруссии — ред.) не тонко, а крупно намекнул. Потом где-то сказал, что на свободе лучше нищим, чем богатым в тюрьме. Это им был сигнал. Это обратили внимание на этот факт (дело Ровнейко — ред.), а он же не один. К сожалению, десяток этих фактов", — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что, назначая людей на должности, "об этом постоянно их предупреждает".

"Но это их судьба. Поэтому удивляться не надо. Со всеми будет то же самое, если будет обнаружено", — добавил белорусский лидер.