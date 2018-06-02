Берлускони призвал сторонников выступить против нового правительства Италии

РИМ, 2 июн — РИА Новости, Сергей Старцев. Лидер партии "Вперед, Италия", экс-премьер Сильвио Берлускони призвал своих сторонников противодействовать политике нового национального правительства, которое было сформировано общественно-политическим "Движением 5 звезд" (Д5З) и партией "Лига" и в пятницу приступило к исполнению своих обязанностей.Facebook по случаю отмечаемого 2 июня в Италии Праздника Республики.
По словам Берлускони, в этом году итальянцы отмечают свой национальный праздник в "исключительно трудный момент, связанный с завершением самого сложного политического кризиса в послевоенной истории страны". Он отметил, что новое правительство создано в соответствии с "противоречивой формулой", которая не соответствует выбору, сделанному гражданами в ходе мартовских парламентских выборов.
"Нам ничего не остается как проголосовать против доверия этому правительству. Италия нуждается совершенно в другом", — подчеркнул экс-премьер. Берлускони также пообещал противодействовать "любым актам, которые могут представлять опасность для государственных финансов, международной роли нашей страны, труду и сбережениям итальянцев, нашей свободе".
В пятницу новый премьер и члены его кабинета принесли присягу на верность республике. На будущей неделе обе палаты новоизбранного парламента должны проголосовать по вопросу о доверии правительств Конте.