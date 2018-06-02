Турецкие ВВС уничтожили 15 членов РПК на востоке страны и в Ираке

АНКАРА, 2 июн — РИА Новости. ВВС Турции нейтрализовали 15 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе воздушных операций 1-2 июня в восточных турецких провинциях Тунджели и Сиирт, а также в регионе Хакурк на севере Ирака, сообщил в субботу генштаб ВС Турции.

"Первого и второго июня в ходе воздушных операций в Хакурке на севере Ирака, в районе Первари провинции Сиирт и в окрестностях Тунджели нейтрализованы 15 членов сепаратистской террористической организации (РПК)", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.