В Китае задержали 15 человек за производство контрафактной водки

ПЕКИН, 2 июн — РИА Новости. Полиция китайской восточной провинции Фуцзянь сообщила о задержании 15 человек предположительно из трех группировок, промышлявших производством поддельных бутылок для дорогих марок китайской водки или байцзю и продававших в них низкокачественный дешевый алкоголь.

Как отмечается агентство Синьхуа , сотрудники правоохранительных органов на днях провели рейды по всему городу Цюаньчжоу, обнаружив семь различных цехов, где производились бутылки. В ходе операции было изъято порядка 55 тысяч контрафактных бутылок для элитного алкоголя.

Мошенники покупали дешевый алкоголь по 10 юаней (примерно 1,5 доллара) за бутылку и переливали его в бутылки для дорогой водки своего производства. Продажа поддельного алкоголя осуществлялась в Пекине, Шанхае, провинции Цзянсу по цене от 100 до 400 юаней (от 15 до 62 долларов). По предварительным подсчетам полиции, мошенники почти за 3 года своей деятельности могли заработать до 100 миллионов юаней (порядка 15,5 миллиона долларов).

На местах преступления полиция обнаружила аппараты для разлива алкоголя, упаковочные машинки, коробки, пробки для бутылок, этикетки. Также там находились емкости с дешевой водкой, которую и переливали в готовые бутылки.