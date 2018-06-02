FP: США близки к тому, чтобы ввести санкции против европейских компаний

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа близка к тому, чтобы ввести санкции против компаний из Германии и других стран Европы, связанных со строительством российского газопровода "Северный поток-2", сообщает Foreign Policy со ссылкой на три источника в Вашингтоне.

США рассматривают различные способы заблокировать этот проект, однако, с точки зрения ключевых фигур в администрации, санкции — все более вероятный вариант.

"Они ни перед чем не остановятся, чтобы заблокировать "Северный поток", — цитирует FP одного из американских чиновников.

По словам представителя Госдепартамента, компании, деятельность которых связана с российским энергетическим сектором, работают в этой сфере "на свой страх и риск".

"Мы ясно дали понять, что фирмы, работающие в сфере экспорта российской энергии по трубопроводам, занимаются бизнесом, попадающим под санкционные риски", — заявила представительница американского внешнеполитического ведомства.

Другой источник FP заявил, что советник Трампа в сфере национальной безопасности Джон Болтон и другие высокопоставленные американские чиновники считают "Северный поток-2" угрозой для безопасности США и Европы и намерены не дать проекту состояться.

"На карту поставлено все. Администрация на правительственном уровне пытается остановить "Северный поток", — отметил он.

Как заявил представитель Совета по национальной безопасности США, цель администрации — снизить экономическое влияние России на Европу.

"В правительстве США установился консенсус в отношении того, что "Северный поток-2" увеличивает зависимость [Европы] во времена, когда действия России становятся все более опасными и непредсказуемыми", — пояснил он.

Европейский дипломат, связанный с энергетическим сектором, отметил в беседе с FP, что санкции США — единственное, что может помешать строительству российского газопровода. "Если никаких резких шагов со стороны правительства США не будет, "Северный поток-2 будет построен", — отметил собеседник издания.

FP подчеркивает, что санкции усилят разногласия между США и Германией, в которой все сильнее недовольны политикой Трампа по целому ряду вопросов, от торговых пошлин до ядерной сделки с Ираном.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Ряд стран выступает против проекта — в частности, Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа.