В Кабуле прогремел взрыв

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Один археолог погиб, еще два археолога и их водитель получили ранения в результате взрыва придорожной мины на востоке афганской столицы, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства информации и культуры Мохаммада Сабира Мохманда.

По словам Мохманда, инцидент произошел утром в субботу, группа из четырех человек — трех археологов и водителя — направлялась из Кабула в провинцию Логар.

"Один водитель и два археолога ранены, еще один (археолог) погиб", — заявил представитель министерства.

Как сообщает телеканал, на данный момент ни одна радикальная группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.