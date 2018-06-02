МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Несколько украинских комментаторов отказались работать на матчах чемпионата мира по футболу, сообщает Sport Arena.

По данным издания, причиной стала "антиукраинская позиция" телеканала "Интер", который будет транслировать матчи. Один из самых известных в стране комментаторов Денис Босянок получил предложение о сотрудничестве, но отверг его в категорической форме.

"Я скорее пойду закрывать канал "Интер", чем там работать. Не понимаю, как может работать канал с антиукраинской позицией в такое время", — пояснил он журналистам.

По данным Sport Arena, Босянок не первый комментатор, который отказался сотрудничать с каналом. Конкретных имен издание при этом не называет.

В прошлом месяце группа депутатов предложила Верховной раде запретить трансляцию матчей мундиаля. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что на трансляцию должен быть наложен запрет, чтобы не допустить "популяризации на Украине страны-агрессора". "

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Саранск и Екатеринбург. На Украине право транслировать мундиаль получили телеканалы "Интер" и НТН, который входит в Inter Media Group.