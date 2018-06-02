Красный крест рассказал о поставке гуманитарной помощи в ЛНР в мае

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (17)

ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости. Жители самопровозглашенной Луганской народной республики в мае получили 170 тонн гуманитарной помощи от Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

"Сто семьдесят тонн гуманитарной помощи было роздано представителями Международного комитета Красного Креста в мае 2018 года вдоль линии соприкосновения", — сообщили в организации.

По данным пресс-службы, почти 7,7 тысяч жителей Кировского, Славяносербского и Краснодонского районов получили продуктовые и гигиенические наборы, а также наборы семян овощных культур для приусадебных участков.

"Славяносербскому психоневрологическому интернату мы передали сельскохозяйственные материалы для восстановления поврежденных теплиц. Более 100 семей, переселенцев из населенного пункта Сокольники, получили домашнюю птицу и корм для нее", — уточнили в гуманитарной организации.

В пресс-службе сообщили, что владельцы первых трех домов, восстановленных по программе МККК, получили мебель, бытовую технику и предметы домашнего обихода.

"МККК также продолжает оказывать поддержку судебно-медицинской экспертизе в Луганске путем предоставления принадлежностей и расходных материалов, необходимых для проведения аутопсий", — добавили в организации.