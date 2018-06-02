Мэттис заявил о стремлении США работать вместе с Россией и Китаем

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США стремятся не к конкуренции с Россией и Китаем, а к сотрудничеству, преодолению противоречий и совместной работе.

"Наш взгляд — с двумя этими нациями, этими великими державами лучше сотрудничать, чем конкурировать. Если конкуренция будет нарастать — это то, чего мы не хотим. В вопросе их взаимоотношений, с моей точки зрения, это объективный факт, у России больше общего с Западом и США, чем с Китаем", — сказал он, выступая в Сингапуре.

По мнению главы Пентагона, у Китая больше общего с тихоокеанскими нациями, США и Индией, чем с Россией, что указывает на "природное несовпадение интересов". "Может быть, в краткосрочной перспективе. (Они могут найти общее) в случаях, когда они хотят противостоять международному суду или поиграть мускулами на публику в различных обстоятельствах", — отметил он.

"То, что я вижу: а обеих столицах — в Москве и Пекине начинают признавать реальность того, что мы видим сегодня в этом зале. Разные нации сидят за столом переговоров, пытаясь найти пути быть вместе, уважают традицию и культуру и суверенитет каждого. Мы все можем работать вместе", — подчеркнул он.

Мэттис напомнил о совместной борьбе с Россией и Китаем во время Второй мировой войны, которая завершилась победой над фашизмом. "Нет необходимости идти по пути противостояния целому миру", — сказал он, посоветовав находить пути, преодоления противоречий, чтобы "формировать продуктивные взаимоотношения".