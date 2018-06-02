США не будут обсуждать с КНДР свое военное присутствие в Южной Корее

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. США не обсуждает и не собирается обсуждать на грядущем саммите США-КНДР 12 июня вопрос сокращения присутствия американских военных в Южной Корее, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Любые обсуждения присутствия американских военных в Южной Корее — это вопрос лишь приглашения со стороны Республики Кореи. Это обсуждение только между США и Республикой Кореей. Они (эти обсуждения) не являются частью и совершенно отдельны от переговоров с Северной Кореей. Это не будет объектом обсуждений с КНДР", — сказал Мэттис, выступая в Сингапуре.

Он добавил, что "если дипломаты смогут урегулировать вопросы рисков со стороны Северной Кореи", это может стать новой повесткой дня "двух независимых демократий — США и Южной Кореи".

"Но сейчас этот вопрос просто не на столе", — резюмировал он.