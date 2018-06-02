На Украине из-за кражи труб озеро из нечистот подобралось к объекту ЮНЕСКО

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Запорожской области собиратели металла украли коллектор, через который должна отводиться канализация из поселка Мирный под Мелитополем, и нечистоты начали разливаться по местности, угрожая находящемуся рядом заповеднику "Каменная могила", передает ТСН.
Ядовитый поток уже начал уничтожать деревья. Сейчас сточные воды находятся в нескольких сотнях метров от заповедника международного значения "Каменная могила", который внесен в реестр ЮНЕСКО.
В райгосадминистрации заявили, что деньги на реконструкцию коллектора выделены, однако их еще даже не начали осваивать. Поселковый председатель исчез, найти его районные чиновники не могут и уже обратились за помощью в полицию.
"Каменная Могила" представляет собой изолированный массив песчаника, размерами примерно 240 на 160 метров, состоящий из крупных каменных глыб высотой до 12 метров. Использовался древним человеком в качестве святилища.