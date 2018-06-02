Флот США получит новую противокорабельную ракету NSM

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Военно-морские силы США подписали контракт с компанией Raytheon на поставку противокорабельных ракет NSM, которые будут установлены на кораблях программы Littoral Combat Ship, сообщает портал Defense News.
В рамках программы Littoral Combat Ship в США разработано два проекта боевых прибрежных кораблей. Первый проект, представленный Lockheed Martin, представляет собой быстроходный монокорпусный корабль. Корабль другого проекта, разработанный General Dynamics, является тримараном.
Предполагается, что в рамках программы будет выпущено 55-60 кораблей, которые заменят фрегаты "Оливер Хазард Перри" и морские тральщики "Авенджер". Корабли обоих проектов могут достигать скорости 45 узлов и проходить без дозаправки расстояния более 3500 морских миль.