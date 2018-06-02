Мадуро вновь призвал к национальному диалогу в Венесуэле

МЕХИКО, 2 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу вновь призвал все политические сектора страны к диалогу для обеспечения мира и стабильности.
По словам президента, уже на следующей неделе состоится новый раунд социального диалога. "Этот второй цикл социального характера предназначен, чтобы выслушать сельских жителей, рабочих, учителей, студентов, среди прочих", — сказал президент.
Ранее Мадуро уже встречался в рамках диалога с руководством национальных СМИ, представителями банковского сектора и оппозиционными губернаторами. В пятницу власти также объявили о начале освобождения политических заключенных. В отношении первой их группы из 39 человек уже начат процесс освобождения.