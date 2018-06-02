Лукашенко пригрозил закрыть границу Белоруссии с Россией

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал дать России "адекватный ответ" в случае, если она введет контроль на границе.

"Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе", — подчеркнул белорусский лидер в ходе посещения погранзаставы "Дивин" в Кобринском районе на границе с Украиной.

Глава государства призвал не "уподобиться россиянам", которые "сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе".

Ответные меры

"Пусть определяются. Определятся — нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ", — сказал Лукашенко.

Если они хотят закрыть границу — пожалуйста, — подчеркнул он, добавив, что в Белоруссии готовы общаться с россиянами "как с союзниками, как с родными людьми".

Кроме того, Лукашенко назвал границы пережитком прошлого, которые дают мало пользы для общения людей, тем более между русскими и белорусами. "Но это их (российской стороны) право, это их дело", — добавил он.

"Поэтому нам не надо торопиться. Мы должны видеть, что они хотят. Мы знаем, где они навыводили свои войска, создали комендатуры и прочую инфраструктуру", — сказал Лукашенко.

Разногласия по поводу границы

Президент добавил, что этот вопрос будет обсуждаться во время предстоящего в июне Высшего госсовета Союзного государства. Он призвал "четко договориться об отношениях между пограничниками", отметив, что не этот вопрос решают не пограничники.

У Белоруссии на границе с Россией нет постоянно дислоцированных подразделений органов пограничной службы. Со своей стороны, ФСБ объявила о создании погранзоны в российских областях на границе с Белоруссией после того, как в начале 2017 года Минск ввел пятидневный безвизовый режим для восьмидесяти стран. Это позволило их гражданам пересекать границу России без прохождения необходимых проверок.

В Минске назвали решение российской стороны политизированным.