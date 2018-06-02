РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Лукашенко пригрозил закрыть границу Белоруссии с Россией

01:3202.06.2018
(обновлено: 02:06 02.06.2018)
04102
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фотоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал дать России "адекватный ответ" в случае, если она введет контроль на границе.

Работа пункта пропуска Красная горка на российско-белорусской границе в Смоленской области. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Россия не установит пункты пропуска на границе с Белоруссией на период ЧМ
"Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе", — подчеркнул белорусский лидер в ходе посещения погранзаставы "Дивин" в Кобринском районе на границе с Украиной.

Глава государства призвал не "уподобиться россиянам", которые "сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе".

Ответные меры

"Пусть определяются. Определятся — нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ", — сказал Лукашенко.

Если они хотят закрыть границу — пожалуйста, — подчеркнул он, добавив, что в Белоруссии готовы общаться с россиянами "как с союзниками, как с родными людьми".

Кроме того, Лукашенко назвал границы пережитком прошлого, которые дают мало пользы для общения людей, тем более между русскими и белорусами. "Но это их (российской стороны) право, это их дело", — добавил он.

"Поэтому нам не надо торопиться. Мы должны видеть, что они хотят. Мы знаем, где они навыводили свои войска, создали комендатуры и прочую инфраструктуру", — сказал Лукашенко.

Заграничные паспорта. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Кубрин: соглашение РФ и РБ о признании виз и "спортивное" — неотделимы
Президент добавил, что этот вопрос будет обсуждаться во время предстоящего в июне Высшего госсовета Союзного государства. Он призвал "четко договориться об отношениях между пограничниками", отметив, что не этот вопрос решают не пограничники.

Разногласия по поводу границы

У Белоруссии на границе с Россией нет постоянно дислоцированных подразделений органов пограничной службы. Со своей стороны, ФСБ объявила о создании погранзоны в российских областях на границе с Белоруссией после того, как в начале 2017 года Минск ввел пятидневный безвизовый режим для восьмидесяти стран. Это позволило их гражданам пересекать границу России без прохождения необходимых проверок.

В Минске назвали решение российской стороны политизированным.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена