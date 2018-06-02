В Конгресс США будет избираться сторонник расизма и легализации педофилии

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В выборах в Конгресс США примет участие 37-летний Натан Ларсон, выступающий за белый расизм, насилие и легализацию педофилии, сообщает газета Usa Today.
Его предвыборная программа включает легализацию наркотиков, отмену всех ограничений, связанных с ношением огнестрельного оружия, а также завершение военных кампаний США по всему миру.
Он будет баллотироваться на пост делегата в Конгресс США от десятого избирательного округа в штате Виргиния как самовыдвиженец. Этот округ уже скандально известен другим кандидатом — Дэном Хелмером, который ранее сравнил Дональда Трампа с бывшим лидером "Аль-Каиды"* Усамой бен Ладеном.
*Запрещенная в России террористическая организация