В Конгресс США будет избираться сторонник расизма и легализации педофилии

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В выборах в Конгресс США примет участие 37-летний Натан Ларсон, выступающий за белый расизм, насилие и легализацию педофилии, сообщает газета Usa Today.

Отмечается, что Ларсон — приверженец идей Адольфа Гитлера. Он хочет восстановить "превосходство белой расы" над другими, выступает за отмену трудового законодательства для детей, восстановление патриархата, а также легализацию раннего замужества. Кроме того, в 2009 году он был приговорен к 16 месяцам лишения свободы за угрозу убийства президента США.

Его предвыборная программа включает легализацию наркотиков, отмену всех ограничений, связанных с ношением огнестрельного оружия, а также завершение военных кампаний США по всему миру.

Он будет баллотироваться на пост делегата в Конгресс США от десятого избирательного округа в штате Виргиния как самовыдвиженец. Этот округ уже скандально известен другим кандидатом — Дэном Хелмером, который ранее сравнил Дональда Трампа с бывшим лидером "Аль-Каиды"* Усамой бен Ладеном.

*Запрещенная в России террористическая организация