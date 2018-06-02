Ганапольский и Киселев попали в "список жертв", о котором говорила СБУ

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Телеведущие украинского телеканала "Прямой" Матвей Ганапольский и Евгений Киселев сообщили, что их имена могут быть находиться в списке 47 журналистов, которым может грозить опасность. Об этом они рассказали в эфире телеканала "Прямой".

Журналисты присутствовали на встрече с украинскими правоохранительными органами, где подписали "специальную бумагу о неразглашении". Тем не менее, телеведущие заявили, что на встрече их предупредили об угрозе и о возможном "реванше" со стороны организаторов покушения на Аркадия Бабченко. По их словам, в списке находятся фамилии людей, которые "неугодны российскому режиму".

При этом журналисты не смогли сказать с полной уверенностью, что их имена присутствуют в "списке жертв".

"Списка нам не показали, но понятно, что те люди, которые там (на встрече. — Прим. ред.) присутствовали, они в этом списке были", — уточнил Ганапольский.

Киселев, в свою очередь, выразил уверенность, что он в этот список точно включен.

"Я не знаю всех имен, которые есть в этом списке, но у меня не было особых сомнений, что моя фамилия там есть", — заключил он.

Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина России Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.