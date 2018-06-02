Небензя оценил резолюцию США по Палестине, не поддержанную Россией

ООН, 2 июн — РИА Новости. Россия призывает США к сбалансированному подходу по палестино-израильскому конфликту, который бы учитывал интересы обеих сторон, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

В пятницу СБ ООН не поддержал проект резолюции, внесенный США, в котором осуждались палестинские группировки за ракетные обстрелы израильской территории и за разжигание протестов в секторе Газа. За документ не проголосовал никто из членов СБ, кроме США, а Россия проголосовала против.

"С некоторыми положениями этого проекты мы были бы готовы согласиться. Мы, безусловно, признаем право Израиля на безопасность. Наше голосование было связано с тем, что в документе США была предпринята очередная попытка подвергнуть ревизии международно-правовую базу ближневосточного урегулирования, к тому же в нем прописывались элементы, которые не соответствуют позиции России", — заявил Небензя, выступая на заседании Совбеза.

Он напомнил, что США ранее призывали членов СБ к соблюдению баланса при рассмотрении палестино-израильского конфликта, однако "в своем проекте они этот баланс сами и нарушили".

"Вызывает обеспокоенность, что США отказались включить в свой проект призывы к созданию условий для возобновления переговоров по вопросам окончательного статуса с целью выхода на прочное урегулирование на основе двух государств – Израиля и Палестины, которые бы существовали в условиях безопасности и международно-признанных границ", — сказал российский дипломат.

Он с сожалением констатировал, что в американский проект не были включены упоминания об Арабской мирной инициативе и "ближневосточном квартете", который остается "уникальным и одобренным Советом безопасности (ООН) посредническим механизмом".

"Призываем приступить к практической работе по запуску прямых палестино-израильских переговоров", — резюмировал Небензя.

Выступления в секторе Газа продолжают "Великий марш возвращения", который палестинцы начали 30 марта и теперь обещают вести до снятия блокады с анклава. Всего, по подсчетам палестинских медиков, с даты начала "марша возвращения" погибли 119 жителей анклава, 13,3 тысячи пострадали от пуль и газа, 300 из них остаются в тяжелом состоянии.

Протесты в секторе Газа обострились после решения США перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим в минувшем месяце. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.