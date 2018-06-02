Небензя оценил резолюцию США по Палестине, не поддержанную Россией

ООН, 2 июн — РИА Новости. Россия призывает США к сбалансированному подходу по палестино-израильскому конфликту, который бы учитывал интересы обеих сторон, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"С некоторыми положениями этого проекты мы были бы готовы согласиться. Мы, безусловно, признаем право Израиля на безопасность. Наше голосование было связано с тем, что в документе США была предпринята очередная попытка подвергнуть ревизии международно-правовую базу ближневосточного урегулирования, к тому же в нем прописывались элементы, которые не соответствуют позиции России", — заявил Небензя, выступая на заседании Совбеза.
Он напомнил, что США ранее призывали членов СБ к соблюдению баланса при рассмотрении палестино-израильского конфликта, однако "в своем проекте они этот баланс сами и нарушили".
Он с сожалением констатировал, что в американский проект не были включены упоминания об Арабской мирной инициативе и "ближневосточном квартете", который остается "уникальным и одобренным Советом безопасности (ООН) посредническим механизмом".
"Призываем приступить к практической работе по запуску прямых палестино-израильских переговоров", — резюмировал Небензя.
Выступления в секторе Газа продолжают "Великий марш возвращения", который палестинцы начали 30 марта и теперь обещают вести до снятия блокады с анклава. Всего, по подсчетам палестинских медиков, с даты начала "марша возвращения" погибли 119 жителей анклава, 13,3 тысячи пострадали от пуль и газа, 300 из них остаются в тяжелом состоянии.
Протесты в секторе Газа обострились после решения США перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим в минувшем месяце. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.