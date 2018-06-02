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Сбитый в Афганистане советский летчик жив и хочет вернуться домой

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01:4402.06.2018
(обновлено: 01:47 02.06.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВид на Кабул. Архивное фотоВид на Кабул. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Советский военный летчик, сбитый в Афганистане в 80-е годы и считавшийся без вести пропавшим, жив и хочет вернуться на родину, сообщил РИА Новости руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.

Афганские истребители советского производства МиГ-21 в воздухе в районе действия банд душманов в провинции Балх
© РИА Новости / Лулишов Соломон
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Пропавший во время Афганской войны советский летчик оказался жив

По его словам, этот случай является удивительным. Он отметил, что "теперь нужна помощь не только финансовая, но и помощь административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа для его возвращения на родину. При этом он не назвал имени и фамилии летчика, сославшись на конфиденциальность информации.

Востротин также сообщил, что этот вопрос обсуждался с представителями Афганистана в кулуарах ежегодной церемонии вручения наград и премий "Боевое братство — Battle brotherhood" — "Боевые сестры — Battle Sisterhood", которая состоялась накануне в Подмосковье.

По данным из открытых источников, с 1979 года по 1989 год в Афганистане были сбиты 125 боевых самолетов ВВС СССР.

Установить личность

По словам заместителя руководителя ветеранской организации "Боевое братство" главного редактора ИА "Ветеранские вести" Вячеслава Калинина, летчик хочет вернуться домой.

Воинская часть ограниченного контингента советских войск в горах Афганистана
© РИА Новости / А. Соломонов
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Аналитик: эхо афганской войны до сих пор звучит

"Эта новость из разряда неординарных… Как говорят сами ветераны-афганцы, удивительно даже не то, что лётчик смог остаться в живых после падения сбитого моджахедами самолёта, а то, что на протяжении десятков лет о нём не поступило никакой информации", — рассказал РИА Новости Калинин.

"В настоящее время наша ветеранская организация в плотном взаимодействии с афганскими дипломатическими структурами проводит работу по установлению личности бывшего советского военнослужащего, а также возможному возвращению его домой. По нашим данным, он хочет вернуться домой", — добавил Калинин.

По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, советский военный летчик был сбит в Афганистане в 1987 году и сейчас может находиться на территории Пакистана.

Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Архивное фото
© РИА Новости / А. Соломонов
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Участие Советского Союза в войне в Афганистане в 1979-1989 годах

"Он был сбит в 87-м году. Скорее всего, ему не меньше 60 лет… Он может находиться на территории Пакистана, так как все лагеря для советских военнопленных находились в Пакистане. Сбили его над территорией Афганистана, а увезли, скорее всего, в Пакистан", — сказал собеседник агентства.

По его словам, необходимо также ответить на вопрос, почему он не выходил на связь в течение 30 лет.

Готовы оказать помощь

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил РИА Новости, что организация готова оказать любую помощь в возвращении летчика на родину.

Вид города Кабул. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гращенков
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Источник предположил местонахождение сбитого в Афганистане в 80-х летчика

"Российский союз ветеранов Афганистана готов оказать здесь любую помощь в возвращении его на родину. Надеюсь, у него есть такое желание", — сказал Клинцевич.

Он подчеркнул, что, судя по его информации, подобный случай является далеко не единичным.

"Меня несколько лет назад во время командировки в Афганистан случай свел с бывшим советским военнослужащим, тоже пропавшим без вести на той войне. Он уже как-то неловко объяснялся по-русски и назвать себя отказался. Разумеется, я первым делом предложил ему помощь в возвращении на родину. Но в ответ услышал: "Все, 25 лет прошло, я отрезанный ломоть". На этом разговор закончился, и все попытки в дальнейшем разыскать этого человека успехом не увенчались. Увы, порой жизнь оборачивается вот такой трагической стороной", — заметил Клинцевич.

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