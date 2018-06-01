Совбез ООН отклонил проект резолюции США по Палестине

ООН, 1 июн — РИА Новости. Совет безопасности ООН не поддержал внесенный США проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, который, в частности, предполагал осуждение группировки ХАМАС.

За проект проголосовали лишь США. Против высказались трое членов Совета, включая Россию, 11 стран воздержались.

"Проект резолюции не принимается, поскольку за него не было подано требуемого числа голосов", — констатировал председатель Совбеза, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Постпред отметил, что Россия призывает США к сбалансированному подходу по палестино-израильскому конфликту, который бы учитывал интересы обеих сторон. Он напомнил, что США ранее призывали членов СБ к соблюдению баланса, однако "в своем проекте они этот баланс сами и нарушили".

Проект резолюции США был ответом на документ, внесенный Кувейтом. Американские дипломаты не упомянули гибель мирных палестинцев из-за действий Израиля. Кроме того, они настаивали на осуждении деятельности ХАМАС, "Исламского джихада" и других палестинских группировок, которых Вашингтон считает террористическими. Именно на них предлагалось возложить ответственность за ракетные обстрелы Израиля, тогда как в проекте, подготовленном Кувейтом, эти группировки не упоминались, хотя и выражалось сожаление в связи с такими обстрелами.

Выступления в секторе Газа продолжают "Великий марш возвращения", который палестинцы начали 30 марта и теперь обещают вести до снятия блокады с анклава. Всего, по подсчетам палестинских медиков, с даты начала "марша возвращения" погибли 119 жителей анклава, 13,3 тысячи пострадали от пуль и газа, 300 из них остаются в тяжелом состоянии.