Трамп подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном все же состоится в Сингапуре 12 июня. Такое заявление он сделал после встречи с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем.
Встреча с главным советником Ким Чен Ына
Эмиссар КНДР прибыл в Белый дом около полудня, встреча шла более полутора часов. По ее завершению Трамп лично вышел провожать Ким Ён Чхоля к машине. По кадрам, которые транслировали американские телеканалы, было видно, как они до последней минуты что-то активно обсуждали.
Можно предположить, что тон дискуссии был весьма доброжелательным — Трамп и Ким Ён Чхоль периодически улыбались друг другу, а с рядом стоявшего Помпео улыбка и вовсе не сходила с лица.
Главным образом успех в установлении контактов приписывается именно госсекретарю США — он первым установил личный контакт с северокорейским лидером и фактически привез его главного советника не только в Нью-Йорк, но и в Белый дом.
Трамп рассказал, что стороны обсуждали весь спектр вопросов, в том числе санкции. "У нас есть значительные санкции, которые мы можем ввести. Но я сказал, что я этого не буду делать", — заявил он. По мнению американского лидера, Северная Корея хочет провести денуклеаризацию Корейского полуострова. "Я думаю, что они хотят сделать. Я знаю, что они хотят сделать это", — подчеркнул Трамп.
Ким Ён Чхоль также передал Трампу письмо от Ким Чен Ына. Содержание письма пока неизвестно.
Кампания максимального давления отменяется
До сегодняшнего дня американская администрация крайне активно говорила о "кампании по оказанию максимального давления" в отношении КНДР. В пятницу Трамп сделал важное объявление, что больше не хочет использовать этот термин, так как двусторонние отношения улучшились.
После Корейской войны 1950-1953 годов КНДР и США формально находятся в состоянии войны, поскольку между ними подписано только соглашение о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить договор о мире Вашингтон до этих пор отвергал, сохраняя в Южной Корее свои войска, численность которых превышает сейчас 28 тысяч человек.
Недовольство контактами России и КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что негативно относится к переговорам между Россией и КНДР, в частности, ко встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Он добавил, что готов поменять мнение, если последствия этой встречи будут позитивными.
В четверг состоялся однодневный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНДР. В Пхеньяне Лавров не только встретился со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо, но и был принят лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ситуация вокруг Корейского полуострова стала одной из тем переговоров.
Как заявил ранее РИА Новости представитель госдепа, США хотят, чтобы Россия доказала стремление к улучшению двусторонних отношений совместной работой по КНДР. В госдепе добавили, что "поэтапные подходы прошлых переговоров потерпели неудачу", и "администрация (президента Дональда) Трампа не заинтересована в переговорах, которые позволят Северной Корее выиграть время".
На уточняющий вопрос, считают ли США, что встреча Лаврова и Ким Чен Ына является "работой против" них, госдеп отвечать не стал.