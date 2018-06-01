Трамп подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном все же состоится в Сингапуре 12 июня. Такое заявление он сделал после встречи с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем.

Встреча с главным советником Ким Чен Ына

В Белый дом Ким Ён Чхоль приехал после двухдневных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео в Нью-Йорке. До последнего момента Белый дом не подтверждал проведение этой встречи.

Эмиссар КНДР прибыл в Белый дом около полудня, встреча шла более полутора часов. По ее завершению Трамп лично вышел провожать Ким Ён Чхоля к машине. По кадрам, которые транслировали американские телеканалы, было видно, как они до последней минуты что-то активно обсуждали.

Можно предположить, что тон дискуссии был весьма доброжелательным — Трамп и Ким Ён Чхоль периодически улыбались друг другу, а с рядом стоявшего Помпео улыбка и вовсе не сходила с лица.

Главным образом успех в установлении контактов приписывается именно госсекретарю США — он первым установил личный контакт с северокорейским лидером и фактически привез его главного советника не только в Нью-Йорк, но и в Белый дом.

После того как американский лидер проводил северокорейского коллегу, он подошел к журналистам. Главным объявлением стало то, что саммит все же состоится, хотя еще неделю назад Трамп объявил об отмене переговоров с КНДР. Президент США выразил надежду, что переговоры будут крайне успешными, но добавил ставшую уже традиционной фразу: "Посмотрим".

Трамп рассказал, что стороны обсуждали весь спектр вопросов, в том числе санкции. "У нас есть значительные санкции, которые мы можем ввести. Но я сказал, что я этого не буду делать", — заявил он. По мнению американского лидера, Северная Корея хочет провести денуклеаризацию Корейского полуострова. "Я думаю, что они хотят сделать. Я знаю, что они хотят сделать это", — подчеркнул Трамп.

Ким Ён Чхоль также передал Трампу письмо от Ким Чен Ына. Содержание письма пока неизвестно.

Кампания максимального давления отменяется

До сегодняшнего дня американская администрация крайне активно говорила о "кампании по оказанию максимального давления" в отношении КНДР. В пятницу Трамп сделал важное объявление, что больше не хочет использовать этот термин, так как двусторонние отношения улучшились.

На встрече в Белом доме обсуждался и вопрос окончания Корейской войны. "Мы говорили про окончание войны. Это самая длинная война, около 70 лет. Можете себе представить, мы обсуждали окончание Корейской войны", — сказал Трамп журналистам. Он не исключил, что возможные договоренности по мирному договору могут стать одним из результатов его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

После Корейской войны 1950-1953 годов КНДР и США формально находятся в состоянии войны, поскольку между ними подписано только соглашение о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить договор о мире Вашингтон до этих пор отвергал, сохраняя в Южной Корее свои войска, численность которых превышает сейчас 28 тысяч человек.

Недовольство контактами России и КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что негативно относится к переговорам между Россией и КНДР, в частности, ко встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Он добавил, что готов поменять мнение, если последствия этой встречи будут позитивными.

"Мне это не понравилось. Мне не понравилась российская встреча вчера (с Ким Чен Ыном). Я сказал, какая цель у этой встречи? Но это может быть и позитивной встречей. Если это позитивная встреча, то мне она нравится… и она может быть позитивной", — сообщил президент США.

В четверг состоялся однодневный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНДР. В Пхеньяне Лавров не только встретился со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо, но и был принят лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ситуация вокруг Корейского полуострова стала одной из тем переговоров.

Как заявил ранее РИА Новости представитель госдепа, США хотят, чтобы Россия доказала стремление к улучшению двусторонних отношений совместной работой по КНДР. В госдепе добавили, что "поэтапные подходы прошлых переговоров потерпели неудачу", и "администрация (президента Дональда) Трампа не заинтересована в переговорах, которые позволят Северной Корее выиграть время".

На уточняющий вопрос, считают ли США, что встреча Лаврова и Ким Чен Ына является "работой против" них, госдеп отвечать не стал.