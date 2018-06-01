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Трамп подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня

Сюжет:
Саммит США и КНДР (92)
23:1901.06.2018
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном все же состоится в Сингапуре 12 июня. Такое заявление он сделал после встречи с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем.

Встреча с главным советником Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре
В Белый дом Ким Ён Чхоль приехал после двухдневных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео в Нью-Йорке. До последнего момента Белый дом не подтверждал проведение этой встречи.

Эмиссар КНДР прибыл в Белый дом около полудня, встреча шла более полутора часов. По ее завершению Трамп лично вышел провожать Ким Ён Чхоля к машине. По кадрам, которые транслировали американские телеканалы, было видно, как они до последней минуты что-то активно обсуждали.

Можно предположить, что тон дискуссии был весьма доброжелательным — Трамп и Ким Ён Чхоль периодически улыбались друг другу, а с рядом стоявшего Помпео улыбка и вовсе не сходила с лица.

Главным образом успех в установлении контактов приписывается именно госсекретарю США — он первым установил личный контакт с северокорейским лидером и фактически привез его главного советника не только в Нью-Йорк, но и в Белый дом.

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей в Сеуле. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon
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После того как американский лидер проводил северокорейского коллегу, он подошел к журналистам. Главным объявлением стало то, что саммит все же состоится, хотя еще неделю назад Трамп объявил об отмене переговоров с КНДР. Президент США выразил надежду, что переговоры будут крайне успешными, но добавил ставшую уже традиционной фразу: "Посмотрим".

Трамп рассказал, что стороны обсуждали весь спектр вопросов, в том числе санкции. "У нас есть значительные санкции, которые мы можем ввести. Но я сказал, что я этого не буду делать", — заявил он. По мнению американского лидера, Северная Корея хочет провести денуклеаризацию Корейского полуострова. "Я думаю, что они хотят сделать. Я знаю, что они хотят сделать это", — подчеркнул Трамп.

Ким Ён Чхоль также передал Трампу письмо от Ким Чен Ына. Содержание письма пока неизвестно.

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© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

Кампания максимального давления отменяется 

До сегодняшнего дня американская администрация крайне активно говорила о "кампании по оказанию максимального давления" в отношении КНДР. В пятницу Трамп сделал важное объявление, что больше не хочет использовать этот термин, так как двусторонние отношения улучшились.

Карта Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Lee Jin-man
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На встрече в Белом доме обсуждался и вопрос окончания Корейской войны. "Мы говорили про окончание войны. Это самая длинная война, около 70 лет. Можете себе представить, мы обсуждали окончание Корейской войны", — сказал Трамп журналистам. Он не исключил, что возможные договоренности по мирному договору могут стать одним из результатов его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

После Корейской войны 1950-1953 годов КНДР и США формально находятся в состоянии войны, поскольку между ними подписано только соглашение о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить договор о мире Вашингтон до этих пор отвергал, сохраняя в Южной Корее свои войска, численность которых превышает сейчас 28 тысяч человек.

Недовольство контактами России и КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что негативно относится к переговорам между Россией и КНДР, в частности, ко встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Он добавил, что готов поменять мнение, если последствия этой встречи будут позитивными.

Трансляция новостей про будущую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Архивное фото
© AFP 2018 / Jung Yeon-je
Трамп заявил, что у Северной Кореи "блестящий потенциал"
"Мне это не понравилось. Мне не понравилась российская встреча вчера (с Ким Чен Ыном). Я сказал, какая цель у этой встречи? Но это может быть и позитивной встречей. Если это позитивная встреча, то мне она нравится… и она может быть позитивной", — сообщил президент США.

В четверг состоялся однодневный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНДР. В Пхеньяне Лавров не только встретился со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо, но и был принят лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ситуация вокруг Корейского полуострова стала одной из тем переговоров.

Как заявил ранее РИА Новости представитель госдепа, США хотят, чтобы Россия доказала стремление к улучшению двусторонних отношений совместной работой по КНДР. В госдепе добавили, что "поэтапные подходы прошлых переговоров потерпели неудачу", и "администрация (президента Дональда) Трампа не заинтересована в переговорах, которые позволят Северной Корее выиграть время".

На уточняющий вопрос, считают ли США, что встреча Лаврова и Ким Чен Ына является "работой против" них, госдеп отвечать не стал.

Ракетный паритет
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