Пашинян призвал бойкотировать завышающих цены "обирателей"

ЕРЕВАН, 1 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал сограждан бойкотировать "обирателей", искусственно завышающих цены на товары.Facebook.
В пятницу представители 11 сетей супермаркетов Армении обратились с письмом к Пашиняну, предупредив, что взимание при реализации сельхозпродукции налога на добавленную стоимость вместо налога с оборота может привести к подорожанию товаров. В письме отмечается, что сети магазинов с разрешения комитета по госдоходам создали индивидуальные предприятия, через которые реализовывали сельхозпродукцию, платя 5% налога с оборота и поддерживая низкие цены.
Ранее Служба нацбезопасности (СНБ) Армении заявила, что владеющая сетью супермаркетов "Ереван-Сити" компания "Алекс Холдинг", принадлежащая депутату парламента Самвелу Алексаняну, являясь компанией-плательщиком НДС, под предлогом недопущения роста цен на местную агропродукцию с конца 2016 года договорилась с экс-руководством комитета по госдоходам организовать продажу приобретенной у крестьян продукции через индивидуальные предприятия.
Согласно материалам дела, индивидуальные предприятия, зарегистрированные на разных граждан, имели лимит оборота в 115 миллионов драмов (около 238 тысяч долларов), что позволяло им выплачивать лишь 2% налога с оборота место 20% НДС и налога на прибыль.
В СНБ отметили, что прежнее руководством комитета по госдоходам позволило работать по той же схеме еще 11 организациям, которым предложено самостоятельно провести перерасчет налогов и сообщить следственному органу о решении вопроса восстановления ущерба.