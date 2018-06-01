Пашинян призвал бойкотировать завышающих цены "обирателей"

ЕРЕВАН, 1 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал сограждан бойкотировать "обирателей", искусственно завышающих цены на товары.

"Те, кто хотят искусственным подорожанием доказать, что беззаконие лучше законности, очень скоро почувствуют внушительную силу закона. Бойкотируйте обирателей и коррупционеров", — написал Пашинян на своей странице в Facebook

В пятницу представители 11 сетей супермаркетов Армении обратились с письмом к Пашиняну, предупредив, что взимание при реализации сельхозпродукции налога на добавленную стоимость вместо налога с оборота может привести к подорожанию товаров. В письме отмечается, что сети магазинов с разрешения комитета по госдоходам создали индивидуальные предприятия, через которые реализовывали сельхозпродукцию, платя 5% налога с оборота и поддерживая низкие цены.

Ранее Служба нацбезопасности (СНБ) Армении заявила, что владеющая сетью супермаркетов "Ереван-Сити" компания "Алекс Холдинг", принадлежащая депутату парламента Самвелу Алексаняну, являясь компанией-плательщиком НДС, под предлогом недопущения роста цен на местную агропродукцию с конца 2016 года договорилась с экс-руководством комитета по госдоходам организовать продажу приобретенной у крестьян продукции через индивидуальные предприятия.

Согласно материалам дела, индивидуальные предприятия, зарегистрированные на разных граждан, имели лимит оборота в 115 миллионов драмов (около 238 тысяч долларов), что позволяло им выплачивать лишь 2% налога с оборота место 20% НДС и налога на прибыль.

По предварительным данным, оборот с торговли 461 индивидуального предприятия составил 40 миллиардов драмов (около 83 миллионов долларов). По данному факту в следственном управлении СНБ было возбуждено уголовное дело по статьям "уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах" и "лжепредпринимательство, вследствие которого причинен особо крупный ущерб".

В СНБ отметили, что прежнее руководством комитета по госдоходам позволило работать по той же схеме еще 11 организациям, которым предложено самостоятельно провести перерасчет налогов и сообщить следственному органу о решении вопроса восстановления ущерба.