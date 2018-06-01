На Украине запретили российскую купюру и монету с изображением Крыма

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости. Украинским банкам запретили принимать для зачисления на счета и обмена новую российскую банкноту и монету с изображением Крыма. Об этом сообщил сайт UBR.ua со ссылкой на распоряжение Нацбанка.

Купюру номиналом в сто рублей выпустили к чемпионату мира по футболу. На оборотной стороне банкноты изображена территория России с Крымом. На трехрублевой монете, которую посвятили Свято-Троицкому собору в городе Симферополе, также изображена территория полуострова. Монета вошла в оборот еще 15 марта.

В октябре прошлого года Нацбанк Украины запретил проводить в стране операции с российскими банкнотами и монетами, на которых изображены виды Крыма.