В Донецке запустили небесные фонарики в память о погибших детях в Донбассе

ДОНЕЦК, 1 июн- РИА Новости. Более тысячи небесных фонариков в рамках акции "Ангелы" запустили в Донецке в память о погибших за годы конфликта в Донбассе детях, сообщил Никита Киосев — руководитель общественного движения "Молодая республика", которая выступила инициатором акции.

Акция проходит в центре Донецка на мосту, люди запускают небесные фонарики в память о погибших.

"Только здесь (в Донецке — ред.) собралось более 5 тысяч человек. В небо запущено более тысячи фонариков", — заявил журналистам Киосев.

Такая же акция проходит во всех городах и районах республики, к ней присоединились и другие страны. "Акция "Ангелы" посвящена всем детям, погибшим за годы конфликта в Донбассе. В этом году к акции присоединились как регионы России, так и Германия, Франция, Греция, Италия, Финляндия и ЛНР", — сообщил журналистам полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.