Российский посол в Сербии ответил прессе на обвинения по проблеме Косово

БЕЛГРАД, 1 июн — РИА Новости. Посол РФ в Сербии Александр Чепурин в пятницу указал местным массовым изданиям на спекуляции и передергивание его слов о позиции России по вопросу отношений Белграда и Приштины.

Массовое белградское издание Alo!, входящее в международный швейцарско-германский медийный холдинг Ringier Axel Springer, ранее привело слова посла Чепурина о том, что "мы уважаем позицию Сербии и то решение, которое она считает лучшим для себя, мы поддержим".

Газета поместила данную цитату в контексте рассуждений главы МИД Сербии Ивицы Дачича о вероятности раздела территории Косово между Белградом и Приштиной.

Поданная таким образом информация вызвала резонанс в местных СМИ, и входящее в тот же швейцарско-немецкий холдинг многотиражное издание Blic вышло с сенсационным заголовком "Открыли карты: Чепурин публично сказал, какое решение для Косово поддерживает Россия".

"В контексте спекуляций некоторых СМИ остается только посоветовать им внимательно читать наши заявления, а не заниматься пустыми выдумками с единственным желанием — лишить Сербию поддержки России. Типичная ловля рыбы в мутной воде, "лов у мутном", — заявил РИА Новости Чепурин.

"Как бы им ни хотелось ослабить Сербию, меняя ее границы, добиваясь признания Косово правдами и неправдами, беспрецедентным давлением, справедливость и право, остающаяся в полной силе резолюция СБ ООН 1244 — на стороне сербов", — заявил агентству глава диппредставительства.

Российский дипломат указал, что поиск справедливого и долгосрочного решения косовской проблемы — в интересах как сербов, так и албанцев.

"Россия поддерживала, поддерживает и будет поддерживать Сербию и сербский народ. А как будет решена нелегкая задача урегулирования, какие здесь возможны компромиссы — это дело сербов и сербского руководства", — подчеркнул посол РФ.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.