Российский посол в Сербии ответил прессе на обвинения по проблеме Косово

БЕЛГРАД, 1 июн — РИА Новости. Посол РФ в Сербии Александр Чепурин в пятницу указал местным массовым изданиям на спекуляции и передергивание его слов о позиции России по вопросу отношений Белграда и Приштины.
Газета поместила данную цитату в контексте рассуждений главы МИД Сербии Ивицы Дачича о вероятности раздела территории Косово между Белградом и Приштиной.
Поданная таким образом информация вызвала резонанс в местных СМИ, и входящее в тот же швейцарско-немецкий холдинг многотиражное издание Blic вышло с сенсационным заголовком "Открыли карты: Чепурин публично сказал, какое решение для Косово поддерживает Россия".
"Как бы им ни хотелось ослабить Сербию, меняя ее границы, добиваясь признания Косово правдами и неправдами, беспрецедентным давлением, справедливость и право, остающаяся в полной силе резолюция СБ ООН 1244 — на стороне сербов", — заявил агентству глава диппредставительства.
"Россия поддерживала, поддерживает и будет поддерживать Сербию и сербский народ. А как будет решена нелегкая задача урегулирования, какие здесь возможны компромиссы — это дело сербов и сербского руководства", — подчеркнул посол РФ.
Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.