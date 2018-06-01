Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. Об этом он сообщил по итогам переговоров с заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем.

Американский лидер отметил, что не планирует подписывать какие-либо документы на двустороннем саммите.

Ранее посланник Северной Кореи передал президенту США письмо от Ким Чен Ына. Трамп назвал письмо "очень интересным", но не стал раскрывать подробности содержания документа.

При этом он заявил, что знает о готовности КНДР к денуклеаризации. Трамп отметил, что больше не хочет использовать термин "максимальное давление" в отношении КНДР, поскольку "дела идут хорошо". Также он пообещал не вводить новые санкции против Северной Кореи.

Президент США рассказал, что говорил с посланником КНДР "почти обо всем", в том числе о санкциях.

"Это очень интересно, потому что это должно было быть буквально передачей письма, а завершилось все двухчасовым общением со вторым по влиятельности человеком в Северной Корее", — отметил Трамп.

Кроме того президент США признался, что негативно относится к встрече главы российского МИД Сергея Лаврова с Ким Чен Ыном. Он отметил, что готов изменить мнение о переговорах России с КНДР, если последствия окажутся позитивными.