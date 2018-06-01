Постпред США рассказала о подготовке саммита Трампа и Ким Чен Ына

ООН, 1 июн – РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли проинформировала своих коллег о подготовке саммита лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на брифинге.

"Да, сегодня утром мы обсуждали это на встрече с моими коллегами — постоянным представителями. Никки Хейли коротко проинформировала нас о том, что происходит, происходит подготовка саммита, который может состояться — или нет — 12 июня, но в настоящее есть сильное желание со стороны обеих сторон провести эту встречу", — сказал Небензя.

"Мы очень искренне желаем нашим американским коллегам всего хорошего", — отметил российский представитель, подчеркнув важность денуклеаризации Северной Кореи и обеспечения безопасности КНДР и всего региона.

Ранее в Белом доме отметили успешное продвижение в подготовке к встрече между президентом Трампом и Ким Чен Ыном, которая намечена на 12 июня в Сингапуре.