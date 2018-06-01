Порошенко объявил о планах построить мост через Дунай

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении построить мост через Дунай. Об этом сообщило агентство УНН.

Такое заявление украинский лидер сделал на церемонии открытия мостового перехода на трассе Одесса — Рени. Порошенко также отметил в Twitter, что открытие перехода стало "чрезвычайно важным событием" для развития дороги "Одесса — Рени" и дорожного строительства страны.

Говоря о будущих планах, глава государства заявил, что Украина начинает разработку документации и согласование строительства моста через Дунай с румынскими партнерами.

Река Дунай протекает по территории десяти стран: Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Болгарии, Молдавии, разделяя Румынию и Украину. Он проходит через Вену, Братиславу, Будапешт и Белград. Помимо этих десяти стран в бассейне Дуная находятся те или иные территории еще девяти европейских государств.

"Фантомные боли"

В мае после возведения моста через Керченский пролив украинский лидер заявил, что Киев планирует его использовать для связей с Кубанью после "возвращения" полуострова.

В ответ глава Крыма Сергей Аксенов напомнил Порошенко, что украинцы более двадцати лет ждут завершения строительства моста через Днепр, хотя проект утвердили еще 1993 году.

Высказывания Порошенко о планах использовать Крымский мост также прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в интервью RT. Он назвал заявление украинского президента проявлением "фантомных болей".

По словам политика, мост через Керченский пролив стал символом физического воссоединения Крыма с Россией и окончательно поставил точку в вопросе принадлежности полуострова.

"Что же касается соединения с Кубанью, то милости просим. Мы не против того, чтобы украинцы ездили через Крым на Кубань", — сказал Морозов.

Он напомнил, что в России считают украинцев родственным народом.

Мост через Керченский пролив, длина которого составляет 19 километров, стал самым протяженным в России. Сейчас он открыт для легковых авто и пассажирских автобусов. По мосту можно ездить со скоростью до 90 километров в час без остановок. В октябре планируется запустить движение грузовиков, а в конце следующего года — поездов.