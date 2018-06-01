ООН, 1 июн — РИА Новости. Россия надеется на принятие в СБ ООН заявления по ситуации на Украине, в котором бы выражалась поддержка минских договоренностей, и считает, что возможно его принятие на основе нескольких проектов, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Вопрос все еще обсуждается. Надеемся, что у нас будет сбалансированный (проект — ред.). Мы никогда не теряем надежды. С повестки (этот вопрос — ред.) не снимается. Есть возможность объединения проектов", — сказал Небензя на брифинге.

В настоящее время один из проектов заявления подготовлен Россией, а другой – Нидерландами, которые хотят отразить там крушение малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

Ранее Небензя предложил СБ ООН принять заявление с призывом к выполнению минских соглашений, включая прекращение огня. Кроме того, в проекте содержится "настоятельный призыв воздерживаться от любых шагов и риторики, противоречащих букве и духу резолюции 2202", которая предусматривает урегулирование конфликта на Украине.

В июне Россия председательствует в СБ ООН.