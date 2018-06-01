Партия Ле Пен официально сменила название

ПАРИЖ, 1 июн – РИА Новости, Людмила Орищенко. Правая французская партия "Национальный фронт" официально сменила название на "Национальное объединение" (Rassemblement national), абсолютное большинство членов партии поддержали это решение, сообщила лидер организации Марин Ле Пен.

С предложением о переименовании Ле Пен выступила в начале марта на партийном съезде в Лилле. С начала мая среди членов партии проходило голосование с вопросом, поддерживают ли они смену названия.

"Около 53% членов партии приняли участие в голосовании. На вопрос: "Хотите ли вы, чтобы "Национальный фронт" сменил название на "Национальное объединение", 80,81% (участников голосования) ответили: "Да". Поэтому 1 июня 2018 года "Национальный фронт" официально становится "Национальным объединением", — сказала Ле Пен, выступая в Лионе. Французский телеканал BFMTV вел трансляцию ее выступления.

Основатель партии Жан- Мари Ле Пен, который ранее был из нее исключен, осудил переименование структуры, назвав этот "предательством".

"Позорное стирание идентичности является самым серьезным ударом, который "Национальной фронт" когда-либо получал с момента своего основания. Ничего хорошего не может родиться от этого отречения ни для самого движения, ни для французов. От этого предательства выиграют только противники и конкуренты", — говорится в заявлении Ле Пена.

"Национальный фронт" — французская партия, основанная в 1972 году и выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей. Лидером партии сейчас является Марин Ле Пен, дочь основателя движения.