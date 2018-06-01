Партия Ле Пен официально сменила название

ПАРИЖ, 1 июн – РИА Новости, Людмила Орищенко. Правая французская партия "Национальный фронт" официально сменила название на "Национальное объединение" (Rassemblement national), абсолютное большинство членов партии поддержали это решение, сообщила лидер организации Марин Ле Пен.
"Около 53% членов партии приняли участие в голосовании. На вопрос: "Хотите ли вы, чтобы "Национальный фронт" сменил название на "Национальное объединение", 80,81% (участников голосования) ответили: "Да". Поэтому 1 июня 2018 года "Национальный фронт" официально становится "Национальным объединением", — сказала Ле Пен, выступая в Лионе. Французский телеканал BFMTV вел трансляцию ее выступления.
Основатель партии Жан- Мари Ле Пен, который ранее был из нее исключен, осудил переименование структуры, назвав этот "предательством".
"Национальный фронт" — французская партия, основанная в 1972 году и выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей. Лидером партии сейчас является Марин Ле Пен, дочь основателя движения.