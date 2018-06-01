Власти Венесуэлы начали освобождение первой группы политических заключенных

МЕХИКО, 1 июн – РИА Новости. Власти Венесуэлы начали в пятницу освобождение первой группы политических заключенных в составе нескольких десятков человек.

"Это первая группа политических заключенных, которая освобождается. В ближайшие часы будет известен состав следующей группы. Освободить всех сразу невозможно", — сказала в прямом эфире глава Национального учредительного собрания Делси Родригес.

Заключенных доставили в здание МИД Венесуэлы, где собрались члены комиссии правды, справедливости и мира. Также туда прибыли оппозиционные губернаторы четырех штатов страны как посредники и гаранты процесса.

Среди освобождаемых – один из лидеров оппозиции политик Даниэль Себальос, бывший мэр Сан-Кристобаля. Общее число политических заключенных, по оценке правозащитников из "Уголовного форума", составляет в Венесуэле 357 человек.

Родригес также попросила освобожденных не участвовать больше в насильственных актах. Все они были задержаны в 2014-2017 годах за участие в массовых уличных протестах, когда погибли десятки человек.

Министр связи и информации Хорхе Родригес зачитал в прямом эфире заявление президента Николаса Мадуро по этому поводу. "Правительство Венесуэлы сообщает народу и миру, что сегодня, в полдень пятницы, 1 июня 2018 года, начался процесс предоставления привилегии выйти на свободу для политиков, вовлеченных в акты насилия и действия против закона и конституции в 2002, 2012, 2014 и 2017 годах. Президент надеется, что эти меры приведут к настоящему примирению", — сказал Родригес.

После выборов президента 20 мая, на которых вновь победил Мадуро, глава Венесуэлы заявил, что будет добиваться освобождения оппозиционеров, которые были осуждены или задержаны за "политическое насилие". В штате Сулия ранее уже вышли на свободу около 20 человек.