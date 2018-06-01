Посольство России прокомментировало рекомендации властей Британии перед ЧМ

ЛОНДОН, 1 июн — РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне сожалеет, что британские власти продолжают "нагнетать негативную атмосферу" вокруг предстоящего чемпионата мира по футболу в России, это напоминает инструктаж времен СССР, говорится в переданном в РИА Новости заявлении пресс-секретаря дипмиссии.

Ранее интернет-ресурс Politics Home опубликовал информацию о состоявшемся недавно брифинге сотрудников техслужбы британского парламента. Всех собирающихся посетить ЧМ-2018 предупредили, что они могут стать объектами слежки со стороны "шпионов Кремля", призвали проявлять бдительность и посоветовали оставить свои рабочие мобильные телефоны и ноутбуки дома. Также участников брифинга предупредили, что любые электронные устройства, которые они возьмут с собой, могут подвергнуться "вмешательству со стороны Кремля", а в гостиничных номерах сотрудники российских разведывательных служб, скорее всего, проведут обыск.

"Мы можем только сожалеть, что британские власти продолжают нагнетать негативную атмосферу вокруг предстоящего в России чемпионата мира по футболу, несмотря на то, что британская полиция очень высоко отзывалась о сотрудничестве с российскими правоохранительными органами по подготовке чемпионата", — говорится в заявлении пресс-секретаря посольства.

Он отметил, что данный инструктаж напоминает существовавшие в СССР "комиссии по выезду за рубеж", хотя и основан, по его мнению, на "рекомендациях одного ангажированного британского парламентария" главе МИД Великобритании Борису Джонсону перед его визитом в Москву в декабре прошлого года. Джонсону тогда рекомендовалось быть начеку, в частности, проявлять осторожность в еде.

"Мы не помним, чтобы Джонсон жаловался на что-либо по итогам своей поездки", — отметил пресс-секретарь посольства.

"На чемпионат мира в России приедут официальные делегации из более 60 стран мира. И только у британцев, вставших на антироссийский путь, имеются постоянные вопросы и претензии к российским организаторам. Кстати, точно такая же ситуация была перед Олимпийскими играми в Сочи, на которых не подтвердился ни один местный прогноз. Одним словом, приезжайте в Россию и сами убедитесь, насколько далеки официальные страшилки от российской реальности", — заключил пресс-секретарь посольства.