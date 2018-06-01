Луценко рассчитывает, что дело Савченко передадут в суд до конца года

КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, может быть передано в суд для рассмотрения по сути до конца года, заявил в пятницу генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Досудебное следствие заканчивается. Я планирую в ближайшее время завершение досудебного следствия", — сказал Луценко в эфире радиостанции "Новое время".

Он отметил, что потом несколько месяцев займет ознакомление Савченко и ее защиты с материалами дела. "Надеюсь, что до конца года сторона обвинения (имеется в виду сторона защиты – ред.) дочитает материалы и мы перейдем к открытому суду", — сказал Луценко.

Вместе с тем, по словам генпрокурора, эксперты считают, что Савченко "специально обучена тому, чтобы сделать невозможными результаты детектора лжи".

По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.