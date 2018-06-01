Трамп пообещал Береговой охране США новый тяжелый ледокол

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал новый тяжелый ледокол Береговой охране США — первый за 40 лет.

"Я рад сообщить, что Береговая охрана сейчас на пути получения своего первого нового тяжелого ледокола впервые за более, чем 40 лет, и много других кораблей, и лодок, и оборудования, и всего, что вам необходимо", — сказал Трамп, выступая на церемонии смены командующего Береговой охраны.

Как сообщает портал USNI News, "Береговая охрана хочет начать строительство первого нового тяжелого полярного ледокола в 2019 финансовом году (с октября 2018 года) и ввести его в эксплуатацию в 2023 году".

"Стоимость приобретения нового тяжелого полярного ледокола ранее была оценена неофициально примерно в один миллиард долларов, но Береговая охрана и флот теперь считают, что три тяжелых полярных ледокола могут быть приобретены за общую сумму около 2,1 миллиардов долларов", — пишет издание.

Россия также планирует строительство новых ледоколов для освоения Арктики. Как заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, строительство в России новых ледоколов для освоения Арктики, в том числе новых атомных ледоколов "Лидер", потребует средства в 500 миллиардов рублей.