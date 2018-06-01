Луценко заявил о планах заказчиков покушения на Бабченко убить 47 человек

КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у правоохранителей есть список из 47 человек, которых хотели убить заказчики покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, им предоставят защиту.

Ранее в пятницу Луценко заявил, что на Украине предоставят охрану всем 30 гражданам, которых, как утверждает украинская Служба безопасности, планировали убить наряду с Бабченко.

"Почему при расследовании покушения на жизнь Бабченко следствие прибегло к имитации убийства?.. В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно это — известные украинские и бывшие российские журналисты. Сегодня они уведомлены об опасности и организуется их защита", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Он также заявил, что следствие "получило важные доказательства связей Г. (один из предполагаемых заказчиков — ред.) с российскими спецслужбами". Детали он не сообщил.

Как считает генпрокурор, задержание Г. перед "убийством" Бабченко не свело бы на нет угрозу этим людям. Имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о включенных в список и заказчике, добавил он.

По словам Луценко, имитация убийства при расследовании покушения на жизнь предусмотрена законом и правоохранители использовали такой метод более 30 раз за последние 2,5 года.

Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. При этом он вновь обвинил российские спецслужбы в причастности к попытке покушения. Он также сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора готовящегося покушения на Бабченко — украинца Бориса Германа. Суд арестовал его на два месяца.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.