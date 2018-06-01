На таможенно-пропускном пункте Красное на границе с Белоруссией. Архивное фото

На таможенно-пропускном пункте Красное на границе с Белоруссией. Архивное фото

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России определиться с форматом пограничного контроля между странами, сообщает Sputnik Белоруссия.

"Они (Россия – Прим. ред) сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются, определятся — нам не проблема ответить, мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу — пожалуйста", — заявил он. Глава государства подчеркнул, что Белоруссия готова пойти на ответные меры.

Лукашенко также назвал границы пережитком прошлого. Он призвал Москву самостоятельно взвесить необходимость пересмотра режима контроля между двумя государствами.

Белоруссия не имеет на границе с Россией постоянно дислоцированных подразделений органов погранслужбы. В начале прошлого года Минск ввел пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, что позволило жителям третьих стран пересекать российскую границу без прохождения необходимых проверок.

В ответ ФСБ объявила о создании пограничной зоны на границе с Белоруссией в нескольких российских областях. В Минске назвали подобное решение политизированным.