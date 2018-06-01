МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России определиться с форматом пограничного контроля между странами, сообщает Sputnik Белоруссия.
Лукашенко также назвал границы пережитком прошлого. Он призвал Москву самостоятельно взвесить необходимость пересмотра режима контроля между двумя государствами.
Белоруссия не имеет на границе с Россией постоянно дислоцированных подразделений органов погранслужбы. В начале прошлого года Минск ввел пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, что позволило жителям третьих стран пересекать российскую границу без прохождения необходимых проверок.
В ответ ФСБ объявила о создании пограничной зоны на границе с Белоруссией в нескольких российских областях. В Минске назвали подобное решение политизированным.