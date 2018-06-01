Саркисян приготовил гамбургеры и угостил детей на празднике в Ереване

Президент Армении Армен Саркисян приехал на детский праздник по случаю Дня защиты детей в благотворительном фонде Орран. 1 июня 2018

Президент Армении Армен Саркисян приехал на детский праздник по случаю Дня защиты детей в благотворительном фонде Орран. 1 июня 2018

ЕРЕВАН, 1 июн – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян принял в пятницу участие в акции, посвященной Международному дню защиты детей, он угостил малышей гамбургерами, которые приготовил сам, сообщила пресс-служба главы государства.

"В связи с Днем защиты детей президент Армении Армен Саркисян вместе с супругой Нуне посетили благотворительную организацию "Орран" в Ереване, приняв участие в праздничном мероприятии. Чета Саркисянов приготовила гамбургеры и угостила ими малышей", — говорится в сообщении, размещенном на президентском сайте.

Президент вместе с супругой разрезали праздничный торт и угостили им детей, говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в гостях у Саркисяна побывали воспитанники ереванского детского сада. Маленьким гостям президент сначала показал свой кабинет, побеседовал с ними, а затем угостил детей мороженным.