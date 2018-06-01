МИД РФ рекомендовал избегать вулканической пыли в Индонезии и на Гавайях

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ситуационно-кризисный центр МИД РФ сообщил о вулканической активности на Гавайях, в Индонезии и Вануату и рекомендовал избегать попадания вулканической пыли в органы дыхания.

"США, Гавайи – продолжается извержение вулкана Килауэа… власти проводят принудительную эвакуацию в районе Leilani Estates; потоки лавы могут перекрыть автомагистраль 137; в ближайшее время ожидается более крупное извержение; не исключены сбои в работе международного аэропорта "Кона" (KOA); рекомендуется избегать попадания вулканической пыли в органы дыхания", — говорится в сводке департамента.

Использовать маски МИД РФ рекомендовал в Индонезии, где на острове Центральная Ява идет извержение вулкана Мерапи. "Не исключаются сбои в работе международного аэропорта Ади Сутжитто (JOG); действует приказ об эвакуации в радиусе трех километров от вулкана; рекомендуется использовать маски и избегать попадания вулканической пыли в органы дыхания", — предупредил ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

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Также МИД предупредил о росте вулканической активности в провинции Пенама государства Вануату. "Отмечается выпадение кислотных дождей и осадков из пепла в основном в северной части острова; возможны сбои в работе местных аэропортов Longana (LOD), Redcliffe (RCL), Walaha (WHL)", — предупредили во российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в МИД РФ сообщили о высоких уровнях загрязнения воздуха в различных регионах Чили. "Опасная обстановка сохранится на протяжении нескольких дней; рекомендуется сократить время пребывания вне помещений", — отметил ситуационно-кризисный центр МИД РФ.