Россия не получала от США данных о сбитом в Афганистане летчике

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия не получала от американской стороны никакой информации о сбитом в 1987 году в Афганистане советском военном летчике, заявил РИА Новости заместитель председателя российской части российско-американской комиссии по военнопленным, пропавшим без вести и интернированным генерал-майор запаса Александр Кирилин.

В пятницу ряд СМИ писал, что о найденном советском летчике, сбитом в Афганистане в 1987 году, сообщили России представители США в рамках работы комиссии по военнопленным, пропавшим без вести и интернированным.

"Никакой информации мы от американских коллег не получали. Однако в случае получения дополнительных данных о личности сбитого летчика мы готовы обратиться нашим коллегам из США с просьбой о содействии в решении этого вопроса", — сказал Кирилин.

Он не подтвердил, что этим летчиком является Александр Миронов.

В пятницу руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин сообщил РИА Новости, что советский военный летчик, сбитый в Афганистане и считавшийся до сих пор без вести пропавшим, жив и находится в этой стране. По словам заместителя руководителя ветеранской организации "Боевое братство" главного редактора ИА "Ветеранские вести" Вячеслава Калинина, летчик хочет вернуться домой.