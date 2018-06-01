Порошенко объявил о планах построить мост через Дунай

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении построить мост через Дунай, сообщает агентство УНН.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов напомнил Порошенко, что украинцы более двадцати лет ждут завершения строительства моста через Днепр, проект которого был утвержден Киевским городским советом в 1993 году. Так Аксенов отреагировал на критику Киевом открытия Крымского моста.
В мае после возведения моста через Керченский пролив украинский лидер заявил, что Киев планирует его использовать для связей с Кубанью после "возвращения" полуострова. В Крыму назвали подобные высказывания "клоунадой".