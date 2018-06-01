Международные федерации осудили кампанию Киева по запугиванию журналистов

БРЮССЕЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Международная и Европейская федерации журналистов выступили с совместным заявлением, в котором осудили кампанию по запугиванию представителей СМИ на Украине.

В частности, организации обратили внимание на поступавшие в интернете угрозы главе Национального союза журналистов Украины Сергею Томиленко.

В заявлении говорится, что украинские власти должны положить конец любым актам преследования журналистов и представителей журналистских организаций.

Кроме того, генеральные секретари федераций отметили опубликованный 30 мая пресс-секретарем генпрокурора Украины Ларисой Сарган на ее странице в Facebook список из 26 так называемых изменников, которые критиковали правоохранительные органы после инсценированного "убийства" Аркадия Бабченко. В списке Сарган фигурируют два журналиста: Мирослава Гонгадзе и Сергей Томиленко, который является главой Национального союза журналистов Украины.

Как отмечается в заявлении, в середине мая первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко обвинила Национальный союз журналистов Украины в сотрудничестве с российскими "пропагандистами". В последующие дни Томиленко стал получать угрозы в интернете, в которых содержались призывы к украинским спецслужбам арестовать его.

Во вторник МВД Украины сообщило, что российского журналиста Аркадия Бабченко застрелили на лестничной площадке дома в Киеве. Позднее СБУ опровергла эти сведения. Руководитель ведомства Василий Грицак заявил, что информация об убийстве Бабченко была частью "спецоперации".