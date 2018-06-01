В американском городе ввели ЧП после обнаружения токсина в воде

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун ввела чрезвычайное положение в столице штата Сейлем после того, как в водопроводной воде было найдено токсичное вещество, пишет местное издание Oregonian.

© Фото : NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens, using Landsat data from the U.S. Geological Survey Ученые раскрыли секрет появления токсичных водорослей в озерах Америки

Сообщается, что во вторник небольшое количество цианотоксина, который выделяется водорослями, было найдено в детройтском водохранилище.

Национальная гвардия США доставит чистую воду, которая будет распределяться среди населения в 10 пунктах водоснабжения. Режим ЧС также действует в округах Мэрион и Полк, добавляет издание.

Отмечается, что токсин безвреден для взрослых людей, однако власти не рекомендуют пить такую воду детям до шести лет, людям с ослабленным иммунитетом, а также беременным и кормящим женщинам.