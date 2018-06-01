ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Российский дипломат 31 мая посетил отбывающего срок в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко, он во время встречи не жаловался на здоровье, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в США.

"Сотрудник посольства посетил в тюрьме Константина Ярошенко. На состояние здоровья россиянин не жаловался, но на общем самочувствии не может не отражаться длительное – уже более месяца – содержание в карцере. Вопрос о его возращении на общий режим остается открытым. Так же, как и перспектива перевода в другую тюрьму с лучшими условиями", — сказал собеседник агентства.

По его словам, посольство призвало американские власти ускорить решение этих вопросов. "Посольство продолжит оказывать несправедливо осужденному в США Константину Ярошенко необходимую помощь", — отметил сотрудник пресс-службы.

Адвокат Ярошенко Алексей Тарасов ранее сообщил РИА Новости, что не общался с россиянином с момента помещения его в карцер в конце апреля.

Константина Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в апреле направила повторные обращения к главе пенитенциарной системы США — с просьбой разъяснить ужесточение условий содержания под арестом российского летчика Константина Ярошенко — и в генпрокуратуру страны — с просьбой о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в Россию, однако американская сторона ответила отказом.