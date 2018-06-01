Странные детали на фото американки привлекли внимание пользователей Twitter

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Жительница Калифорнии Паула Эспино сделала игривое селфи в своей ванной, которое привлекло внимание пользователей Twitter, но не из-за самой девушки.

На фото, твит с которым собрал больше 13 тысяч лайков, есть минимум три детали, которые озадачили подписчиков Паулы.

​"Почему туалетная бумага так далеко от унитаза, черт!" — пишет gharieth.

"Черт, тебе приходится вставать с унитаза и идти туда, чтобы взять бумагу", — пишет Rashad.

"Тянуться за бумагой придется вот так".

Reaching for the toilet roll 👌 pic.twitter.com/k54IW2Ea5w — Drew Mair (@gimmi_sum_mair) May 27, 2018

​"Раз такая тема, давайте заодно обсудим, почему держатель для полотенец находится под унитазом?" — задается вопросом Keanen.

"Черт, и розетка рядом с унитазом. Блин, как много вопросов", — отмечает gharieth.

"Итак, у тебя розетка рядом с унитазом, перекладина под ним, а туалетная бумага висит на другом конце комнаты", — резюмирует Sweetsir93.

Некоторые пользователи поиронизировали над дизайном ванной комнаты в целом.

"Лол, если эта семья не побила дизайнера, я расстроюсь", — пишет Ryan Albarano.

"Твою ванную как будто Пикассо спроектировал", — подмечает Davian Jimenez-Pages.

Сама Паула в другом твите отметила, что не ожидала такой популярности.

"Я преодолела отметку в десять тысяч подписчиков из-за этой ванной. Публичная благодарность моей тете, у которой ванная с таким ужасным дизайном", — написала девушка.