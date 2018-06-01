Путин поздравил Конте со вступлением в должность премьер-министра Италии

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Джузеппе Конте со вступлением в должность председателя Совета министров Италии, он рассчитывает, что работа Конте во главе правительства будет способствовать развитию конструктивного сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать развитию конструктивного российско-итальянского сотрудничества в различных сферах, а также эффективного взаимодействия в решении ключевых региональных и международных проблем. Это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Италии", – подчеркнул в телеграмме глава РФ.

Путин также поздравил Конте с национальным праздником Италии – Днем Республики.