Самолет EgyptAir совершил аварийную посадку в Варшаве

ВАРШАВА, 1 июн — РИА Новости. Самолет авиакомпании EgyptAir совершил аварийную посадку в Варшаве, никто не пострадал, сообщает радиостанция RMF FM.

"Аварийная посадка самолета авиакомпании EgyptAir в Варшаве. Машина с более чем 60 людьми на борту, которая должна была лететь из Каира в Копенгаген, совершила посадку в аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве", — говорится в сообщении.

Причиной аварийной посадки, по данным радиостанции, вероятнее всего стала неисправность системы электропитания самолета.