Украина может остаться без своей водки

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости. Государственная исполнительная служба Украины арестовала счета монополиста на украинском рынке спирта — государственного предприятия "Укрспирт" в рамках принудительного взыскания с компании штрафов на сумму 186,9 миллиона гривен (около 7 миллионов долларов), сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.

"Чиновниками государственных органов был подан… дубликат исполнительного листа с целью взыскания штрафных санкций в критической для "Укрспирта" сумме, несмотря на несогласованность налогового обязательства по решению о применении санкций… на общую сумму 186,9 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрспирт" в судебном порядке добился отмены решений, по которым было наложено взыскание, но вопреки этому решению Высшего административного суда, приказы о взыскании были приняты к исполнению.

"С целью обеспечения проведения исполнительных действий 24 мая 2018 года государственным исполнителем вынесено постановление об аресте средств должника, которым наложен арест на все банковские счета "Укрспирта", — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркивают, что наложение ареста на имущество госпредприятия может привести к банкротству "Укрспирта". "Ведь погасить начисленную фискальной службой несогласованную сумму штрафных санкций невозможно. Как следствие — будет полностью уничтожена спиртовая отрасль страны, что приведет к необратимым негативным последствиям: отсутствие поступлений в государственный бюджет по уплате акцизного налога и других обязательных платежей", — отметили в пресс-службе.

Коллектив компании "Укрспирт" обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и другим чиновникам с " требованием не допустить банкротства предприятия, на котором работают около 5 тысяч работников, и разрушения спиртовой отрасли на Украине", добавили в пресс-службе.