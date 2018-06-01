В ДНР из-за боевых действий за неделю погибли шесть человек

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Шесть человек погибли, трое получили ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 25 по 30 мая на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили трое военнослужащих… Погибли шесть военнослужащих республики", — заявил представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР погибли 74 человека, ранения получили 148 человек. Всего с начала конфликта погибли 4641 человек, среди которых 76 детей.